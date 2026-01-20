Haberler

Erdoğan, Shaquille O'Neal ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı basketbol yıldızı Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi. İkili, basketbol toplarını imzaladığı anların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu buluşma, Türkiye ve spor ilişkilerine dair önemli bir anı olarak dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol toplarını imzaladıkları anlara dair fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
