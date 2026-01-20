Erdoğan, Shaquille O'Neal ile Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı basketbol yıldızı Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi. İkili, basketbol toplarını imzaladığı anların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu buluşma, Türkiye ve spor ilişkilerine dair önemli bir anı olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel