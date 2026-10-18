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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ebedî âleme irtihalinin 5’inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ebedî âleme irtihalinin 5’inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yad ediyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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