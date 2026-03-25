Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan paylaşımda görüşme detaylarına ilişkin, "Liderler, bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanımıza başsağlığı dileklerini sundu. Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı