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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kan Ver Hayat Ver' Programına Katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 'Kan Ver Hayat Ver' programına katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kan Ver Hayat Ver" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında düzenlenen "Kan Ver Hayat Ver" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Betül Sayan Kaya Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Yerel Politika Haberler

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