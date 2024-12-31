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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ni Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıla saatler kala İstanbul'daki Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, burada bakım altında bulunan yaşlılarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Bu anlamlı ziyaret, yaşlılara olan toplumsal duyarlılığın bir göstergesi olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi sakinleriyle bir araya geldi.

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanındaki heyetle birlikte Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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