Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mevla, üstadımızın mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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