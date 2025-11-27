Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ERÜ'ye ödül

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen '2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri' kapsamında TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödüller kapsamında ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz, biyoanalitik örnek hazırlama, toksik kirleticilerin giderimi, in-vitro diagnostik tanı kitlerinin geliştirilmesi ve nanomateryal temelli koruyucu ekipmanların üretimi konularında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Erkan Yılmaz düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Ödül törenine katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, törende emeği geçenlere teşekkür ederek, ödüle layık görülen ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz'ı tebrik etti. - KAYSERİ

