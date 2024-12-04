Cumayanı İlkokulu'ndan Pasta ve Börek Yapma Etkinliği

Aydın'ın Köşk ilçesinde Cumayanı İlkokulu öğrencileri Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileriyle birlikte pasta ve börek yapma etkinliği düzenledi.

Cumayanı İlkokulu öğrencileri, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü'nü ziyaret etti. Lise öğrencilerinin rehberliğinde pasta ve börek hazırlayan minik öğrenciler, hem eğlenerek hem de yeni şeyler öğrenerek el becerilerini geliştirdi. Etkinlik, öğrencilere mutfak becerilerini geliştirme fırsatı sunarken, aynı zamanda keyifli bir deneyim yaşattı. Etkinliğe katılan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, öğrencilerle sohbet ederek yapılan ürünler hakkında minik öğrencilerle sohbet etti. Karataş, öğrencilere bu tür etkinliklerin eğitim süreçlerine olan katkılarını vurgulayarak, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - AYDIN