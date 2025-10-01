Çukurova Havalimanı Servisleri Adana'dan Geçmiyor, Vatandaşlar Mağdur

Çukurova Uluslararası Havalimanı servislerinin Adana'da alınan karar gereği Çukurova ilçesinden geçmemesi, vatandaşları mağdur etti. Vatandaşlar, servislerin bir an önce ilçelerinden geçmesini istediğini söyledi.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos 2024'ten bu yana Çukurova bölgesinin turizm ve ticaret potansiyeline katkı sağlıyor. Havalimanı açıldığı günden bu yana Havamaş servisleri Mersin'in Silifke ilçesinden Hatay'ın Antakya ilçesine kadar hizmet veriyor. Ancak servisler, Adana'da izin alamadıkları gerekçesiyle sadece Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde hizmet verebiliyor. Hal böyle olunca havalimanını en çok kullananlardan Adana'nın Çukurova ilçesindeki vatandaşlar mağdur oldu.

"Bizler mağduruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Tuğ, "Biz havalimanını sürekli kullanıyoruz. Bu servisler Turgut Özal Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ve Çukurova ilçesinden neden geçmiyor. Bizler mağdur oluyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan İmdat Sevimli, "Eskiden havalimanı şehir merkezine yakındı ancak artık havalimanı şehir merkezine uzak. Güzel bir yatırım oldu ancak gidişimiz çok zor. Çukurova ilçesinden Havamaş servisleri geçmiyor ve bizler mağdur oluyoruz. Buraya yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Vatandaş mağdur"

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Gökalp Güngör ise havalimanının isminin 'Çukurova' olduğunu ancak servislerin 'Çukurova'dan geçmediğini belirterek, "Bu servislerin Çukurova ilçesinden geçmemesi bizleri zorluyor. Vatandaşlar, Havamaş servisleri neden Çukurova'dan geçmiyor diyorlar ve sıkıntı yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çok sıkıntılıyız"

Toros Mahalle Muhtarı Sibel Polat ise "Eskiden havalimanı için geliş-gidiş sorunu yoktu ancak artık böyle sorun var. Havamaş, gerekli izinleri almadığı için Çukurova ilçesinden geçmiyor. Çok sıkıntılıyız ve biran önce bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. İmza toplayıp kaymakamlığa ilettik ama herhangi bir çözüm olmadı" dedi. - ADANA