Çukurova Belediyesi, Kadın Ürünleri Pazarı Açtı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, üreten kadının fazla olduğu toplumların çağa ayak uydurduğunu belirterek, 'Biz de kadınlarımızın üretici duruma geçmesi için 3 kadın ürünleri pazarı açtık' dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, üreten kadının fazla olduğu toplumların çağa ayak uydurduğunu belirterek, "Biz de kadınlarımızın üretici duruma geçmesi için 3 kadın ürünleri pazarı açtık" dedi.

Çetin, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarında her Çarşamba ve Pazar günleri kurulan Kadın Ürünleri Pazarını ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Kadınların kendi ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin satışını gerçekleştirdiği Kadın Ürünleri Pazarında büyük ilgiyle karşılanan Çetin, tamamını kadınların işlettiği tezgahları tek tek dolaşarak hepsine hal hatır sordu.

Kadın Ürünleri Pazarının Çukurova Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinden biri olduğunu belirten Çetin, "Kadılarımıza yönelik çok sayıda projemiz var. Bunlardan biri de Kadın Ürünleri Pazarı. Burada Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez kuruluyor. Üç ayrı kadın ürünleri pazarı açtık. Kadınlarımız bu pazarlarda kendi ürettikleri ürünleri satarak hem üretici konuma geçiyorlar hem de aile bütçesine önemli katkı sağlıyorlar" dedi.

Çetin, kadınların üretici duruma geçtiği ve hayatın her alanında kendini gösterdiği toplumların geliştiğine dikkat çekerek, kadına gereken değeri göstermeyen toplumların geri kalmaya mahkum olduğunu anlattı. - ADANA