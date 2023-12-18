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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mola Evi'nde özel çocuklarla bir araya geldi

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, özel çocukların anneleri için hayata geçirilen Mola Evi'ni ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Başkan Çetin, çocuklarla oyunlar oynayarak stresinden uzaklaştı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mola Evi'nde özel çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti, oyun oynadı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, özel çocukların anneleri için hayata geçirilen projelerinden biri olan Mola Evi'ni ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Başkan Çetin, Mola Evi'nde önce özel çocuklarla zaman geçirdi. Oyun odasına geçen Çetin, çocuklarla sohbet etti, oyunlar oynadı ve yoğun programlarının stresinden uzaklaştı. Başkan Çetin, özel çocukların anneleriyle de sohbet etti. Onların Mola Evi ile ilgili düşüncelerini dinleyen bir istekleri olup olmadığını soran Başkan Soner Çetin, annelerin memnuniyeti karşısında mutlu oldu. Özel çocukların anneleri, Mola Evi personeli ve kadrosunun da işlerini çok iyi yaptığını belirtti.

"Sizin bu düşünceleriniz bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımız gösteriyor" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Sizlerin ne kadar fedakar olduğunuzu biliyorum. Sizler için yapsak azdır. Özel çocukların annelerine, ailelerine biraz olsun yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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