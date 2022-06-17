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Çukurca'da dev yılanlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Eren Kavak - Yerel
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Çukurca'da dev yılanlar korkuttuHAKKARİ – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 ayrı bölgede vatandaşlar tarafından görüntülenen dev yılanlar korkuttu.

Çukurca'da dev yılanlar korkuttu

HAKKARİ – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 ayrı bölgede vatandaşlar tarafından görüntülenen dev yılanlar korkuttu.

Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar tarafından 2 ayrı bölgede görüntülenen dev yılanlar korkuttu. Çukurca'nın Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde vatandaşlar ağacın köklerine sarılmış halde engerek yılanı gördü. Vatandaşlar yılandan hem korktu hem de yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

İlçe merkezinden 8 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünün yakınındaki bir mağaradan çıkan devasa yılan da görenleri şaşırttı. Vatandaşlar yılanı uzaktan görüntüleyip bölgeden ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Eren Kavak - Yerel

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