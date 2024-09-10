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Çorumlu Vatandaş Filistin Yardımına 50 Bin TL Bağışladı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Filistin için devam eden yardım kampanyasına 50 bin TL bağışta bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan kampanyaya destek veren Halis Erarslan'a teşekkür edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Filistin için devam eden yardım kampanyasına 50 bin TL bağışta bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, "Dua ve Yardımlarınızla Filistin'in Yanındayız" sloganıyla mazlum Filistin halkının ihtiyaçları için başlatılan yardım kampanyasına Halis Erarslan isimli vatandaş 50 bin TL bağışta bulundu.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu bağış kabul esnasında göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı Halis Erarslan'a teşekkür ederek bu zulme karşı her Müslümanın kendi imkanınca duruş sergilemesi ve duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Müftüsü Eroğlu, hayır sahibi Halis Erarslan'a Kur'an-ı Kerim hediye ederek teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu Filistin Güncel Yerel Dünya

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