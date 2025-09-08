Haberler

Çorum'da Yarıyalan Şahin Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin halde buldukları yaralı şahini tedavi etmek üzere koruma altına aldı. Doğa Koruma ekiplerine teslim edilen kuş, doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma devriye ekiplerinin yol kenarında bitkin halde bulduğu yaralı şahin, tedavi edilmek üzere korum altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyü mevkiinde jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz duran bir şahini fark etti. Aracından inerek kuşu kontrol eden jandarma personeli, şahinin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığını ancak bitkin düştüğü için uçamadığını tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi sevk edildi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yaralı şahin, tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına geri salınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
