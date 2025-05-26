Çorum'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Çorum'un Alaca ilçesinde, 80 yaşındaki Makbule Susam, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamaması üzerine sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Otopsi için morga kaldırılan Susam'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Çorum'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Makbule Susam'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Makbule Susam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Makbule Susam'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Yerel
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