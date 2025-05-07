Çorum'da Trafik Haftası'nda Anaokulu Öğrencileriyle Eğlenceli Buluşma
Çorum'un Alaca ilçesinde Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde anlattı ve polislik mesleğini tanıttı.
Çorum'un Alaca ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde polis ekipleri anaokulu öğrencileriyle buluşarak trafik kurallarını eğlenerek anlattı.
Çorum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Trafik Haftası çerçevesinde anaokulu öğrencileriyle buluştu. Buluşmada trafik ekipleri, kullandıkları ekipmanları, polislik mesleğini öğrencilere anlattı. Buluşmada polis ekipleriyle keyifli dakikalar geçiren çocuklara, trafik kuralları konusunda da bilgilendirme yapıldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel