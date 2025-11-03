Haberler

Çorum'da Teneffüste Köpek Panik Yarattı

Çorum'da Teneffüste Köpek Panik Yarattı
Güncelleme:
Çorum'da Kocatepe İlkokulu'nun bahçesine giren başıboş köpek, teneffüs saatinde öğrenciler arasında panik yaşattı. Öğretmenler, durumu kontrol altına alarak köpeği uzaklaştırdı.

Çorum'da ilkokulun bahçesine giren başıboş köpek, teneffüste olan öğrencilere büyük panik yaşattı. Köpek öğretmenler tarafından uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Binevler 33. Sokak'ta bulunan Kocatepe İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs saatinde okul bahçesine giren başıboş köpek, bahçede oynayan öğrencilere panik yaşattı. Köpeğin üzerlerine doğru koştuğunu gören öğrencilerin bazıları koşarak okul binasına girerken, bazı öğrenciler ise büyük panik yaşadı. O sırada bahçede bulunan öğretmenler ise çocukları güvenli alana alarak köpeği uzaklaştırdı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde köpeğin çocuklara doğru koştuğu, çocukların ise panik yaşadığı görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
