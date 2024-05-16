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Çorum'da silahlı çatışma: İş yerlerinde ve araçlarda maddi hasar

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Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada çevredeki iş yerlerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ERKAN KARACA

(ÇORUM)- Çorum'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada çevredeki iş yerlerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde Selimiye Camii önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulmasıyla çok sayıda ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çatışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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