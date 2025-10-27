Haberler

Çorum'da Savaş Uçaklarından 29 Ekim Prova Gösterisi

Güncelleme:
Çorum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde savaş uçakları nefes kesen bir prova uçuşu gerçekleştirdi. Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı uçaklar, Çorum semalarında çevre tanıma uçuşu yaparak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Çorum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde prova uçuşu yapan savaş uçakları nefes kesti.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Çorum semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirilecek. Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki savaş uçaklarıyla yapılacak gösteri öncesinde Çorum semalarında çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdi. Uçakların şehir üzerindeki keşif uçuşu nefes kesti.

Kadeş Barış Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek hava gösterileri vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
