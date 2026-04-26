Çorum'da Madımak Otu Sezonu Başladı

Çorum'da Madımak Otu Sezonu Başladı
Çorum'da ilkbaharda doğada kendiliğinden yetişen "madımak otu"nu toplamak için vatandaşlar yoğun mesai harcıyor.

Çorum'da ilkbaharda doğada kendiliğinden yetişen "madımak otu"nu toplamak için vatandaşlar yoğun mesai harcıyor.

Çorum'da ilkbaharın gelmesiyle "madımak otu" sezonu başladı. Vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen madımağı toplamak için yoğun mesai harcıyor. Yabani otların arasından özenle seçilen madımak otu, jilet veya bıçak yardımıyla kesiliyor. Toplanan madımak otu daha sonra ayıklanıp temizleniyor. Kadınlar, tek tek topladıkları madımakla hem aileleri için yemek yapıyor hem de pazarda satarak ek gelir elde ediyor. Madımak otunun kan şekerinin dengelenmesini sağladığı ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtiliyor.

"İlkbaharda bizim işimiz madımak toplamaktır"

Merkez ilçeye bağlı Cemilbey köyünde doğada madımak toplayan Gökkız Durkaya, madımak otu toplamanın bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Madımak toplanır, güzelce yıkanır. Daha sonra çemenli, tereyağlı bir şekilde pişirilir. Madımağın lezzeti çok güzel oluyor, yufkayla da güzel oluyor. Çorum il merkezi civarında, köylerde var. Bu bir gelenektir. İlkbaharda bizim işimiz madımak toplamaktır. Nisan ve mayıs aylarında sezonu olur" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
