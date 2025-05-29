Çorum'da Koçhisar Barajı'nda 2 bin 600 metre kaçak ağ ele geçirildi
Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Koçhisar Barajı'nda kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirerek 2 bin 600 metre uzunluğunda ağ tespit edip çıkardı.
Çorum'da barajdan 2 bin 600 metre ağ çıktı
ÇORUM - Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Koçhisar Barajı'ndan 2 bin 600 metre uzunluğunda ağ ele geçirdi.
Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda, kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı. Denetimde bot yardımıyla yapılan incelemelerde, baraja avcılar tarafından ağ bırakıldığı tespit edildi.
Ekipler tarafından bot yardımıyla barajdan 2 bin 600 metre uzunluğunda ağ çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Yerel