Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zehirlenme Vakaları... Çorum Valiliği: Su Numuneleri Uygun Değil, Yemek Numunelerinden Birinde Bakteri Bulundu

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum Valiliği, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir haftada 736 işçinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurması üzerine yapılan incelemelerde, fabrikalardan alınan su numunelerinin uygun olmadığını, bir yemek numunesinde ise E. Coli bakterisi bulunduğunu duyurdu. Valilik, 2 işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Aralık'ta Sungurlu OSB'deki fabrikalarda çalışan işçilerin acil servise bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurmaları üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı ekipleri tarafından aynı gün ve ertesi gün OSB ve ilgili fabrikalardan su numuneleri, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından da yemek numunelerinin incelenmek üzere alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınan su numunelerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen 6 Aralık 2025 tarihli rapora göre Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan su numunelerinin uygun olduğu, ilgili fabrikalardan alınan su numunelerinin ise uygun olmadığı; İl Tarım Müdürlüğünce alınan yemek numunelerinin Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 9 Aralık tarihli rapora göre yemek numunelerinin birinde E. Coli bakterisi bulunduğu tespit edilmiştir.

Su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçları ilgililerine bildirilmiş olup ivedilikle gerekli tedbirleri almaları istenmiştir.

3 Aralık'tan 9 Aralık Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelerimize toplam 736 başvuru olmuştur. Hastaların büyük bir çoğunluğu ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12'sinin tedavisi tamamlanmış olup halen 2 hastanın tedavisi devam etmektedir.

Olayın başladığı ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız tarafından her türlü tedbir alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."