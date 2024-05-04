Üye Girişi
Haberler

Çorum-Ankara Scania Kavşağında Zincirleme Trafik Kazası

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Ankara Scania Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyon karıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum- Ankara Scania Kavşağı'nda; 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyon zincirleme trafik kazasına karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara- Çorum istikametine trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: ANKA / Yerel

trafik Ankara Scania Çorum Acil Durum Trafik Kazaları Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title