Çorum Alaca İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Ramazan Kolileri Hazırladı

Çorum'un Alaca ilçesinde, imam hatip orta okulu öğrencileri tarafından hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Alaca imam hatip orta okulu öğrenci ve velileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan ayı etkinlikleri düzenlendi. Bu çerçevede ramazan ayı dolayısıyla öğrenciler, öğretmen ve velilerinin desteği ile ramazan kolisi hazırlıklarına başladılar. Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için çeşitli gıda maddelerini kolilere yerleştirerek dağıtıma hazır hale getirdiler. Daha sonra öğretmenler rehberliğinde okul idaresi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara öğrenciler tarafından yardım kolileri teslim edildi.

Alaca İmam Hatip Ortaokulu yönetiminden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Okulumuz öğrenci ve velileri ile birlikte yardım kardeşlik sloganı ile başlatmış olduğumuz faaliyetlerimiz ramazan ayı süresince devam edecektir" denildi. - ÇORUM