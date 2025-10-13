Çorlu'da Kapıcının Yüksekten Atlama Girişimi Polis Tarafından Engellendi

Tekirdağ Çorlu'da çalıştığı rezidansın çatısına çıkan kapıcı görevlisinin yüksekten atlama girişimini Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları önledi.

Alipaşa Mahallesi Baydar Sokak'ta bir rezidansın çatısına çıkan kapıcı görevlisi H.C., atlama girişiminde bulunacağını söylemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Yüksekten atlama ihtimaline karşı, Çorlu itfaiye görevlileri, bina çevresine atlama yatağı yerleştirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun ikna çabası sonuç verdi. H.C., Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları tarafından teselli edilerek binadan sağ salim aşağı indirildi. Önce polise daha sonra aşağı indikten sonra eşine sarılan H.C., gözyaşlarına boğuldu.

Aile içi ve ekonomik sorunlar yaşadığı öne sürülen H.C. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ