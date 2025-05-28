Çöp Ev Mahalleliyi Rahatsız Ediyor: Temizlik Talep Ediliyor

Çöp ev mahalleliyi isyan ettirdi

Onlarca kedi ölüsü olduğu öne sürülen ve aylardır müdahale edilmeyen çöp evin temizlenmesi talep ediliyor

Sahibi yaşlı kadın rahatsızlanınca huzurevine kaldırıldı, çöp ev boş kaldı

Vatandaş Kerim Ersoy:

"Çok pis kokuyor, sinekten eve giremiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 5 aydır boş bir vaziyette bulunan ve içerisinde onlarca kedi ölüsünün olduğu öne sürülen çöp evin kötü kokular saçması nedeniyle rahatsız olan mahalleli yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak'taki bir müstakil evde yaşamını sürdüren N.G. isimli kimsesiz yaşlı kadın, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle geçtiğimiz aylarda evini çöple doldurdu. Oldukça pis bir hale gelen çöp evde rahatsızlanan kadın yaklaşık 5 ay önce ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimsesiz kadın için İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri harekete geçti. Hayırseverlerin 183 üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri görüşmesi sonucunda bahse konu kadın hastaneden taburcu edildikten sonra Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'ne yerleştirildi.

Evde onlarca kedi ölüsü olduğu öne sürülüyor

N.G. isimli kadının huzurevine alınmasının ardından evi boş kaldı. Evin hem içerisinde hem de bahçesinde bulunan ve aylardır toplanmayan çöplerin saçtığı kötü koku mahallede rahatsızlığa sebep oldu. İçeride onlarca kedi ölüsü olduğunu iddia eden mahalleli, yetkili kurumların konuyla ilgili harekete geçmesini talep etti.

"Çok pis kokuyor, sinekten eve giremiyoruz"

Rahatsızlığını dile getiren mahalleli Kerim Ersoy, "Teyze rahatsızlandı, huzurevine götürdüler. İçeride bir sürü yavru kedi vardı. Pislikten bakılmıyor. Uzun zamandır böyle, şimdi kim bilir ne oldu? Benim avluyu bir görseniz, çöpleri çuvala doldurup doldurup koymuş. Ne olacağı belli değil. Kapıyı açmıyorlar ki. 'Biz giremeyiz, özel mülk' diyorlar. Çok pis kokuyor, sinekten eve giremiyoruz. Cama baksanız görürsünüz, iri iri sinekler var. Bu sineklerden camı kapıyı açamıyoruz. Yardım istiyoruz" dedi.