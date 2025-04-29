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Çocukların Gelişimi ve Eğitimi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

Çocukların Gelişimi ve Eğitimi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi
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Ardahan Üniversitesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde, 'Çocukların Gelişimi ve Eğitimi' konulu bir söyleşi düzenlendi. Dr. Fırat Yardımcıel, çocuk gelişiminde ailenin rolü ve etkileri hakkında bilgiler verdi.

Ardahan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yardımcıel, Türkiye Aile Yüzyılı kapsamında "Çocukların Gelişimi ve Eğitimi" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen söyleşiye; kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Yardımcıel programda; ailenin eğitim düzeyinin, rol model etkisinin, çocuğu kabul etmenin- ret etmenin, çocuğa cinsiyet bağlamında yaklaşımı ve ailenin sahip olduğu ekonomik koşullarının çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki etkileri üzerine konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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