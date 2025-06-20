Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılayan 'Bir Sınıf Bir Orman' Etkinliği

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Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılayan 'Bir Sınıf Bir Orman' Etkinliği
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen 'Bir Sınıf Bir Orman' etkinliğinde, minik öğrenciler fidan dikimi yaparak doğa sevgisi kazandı. Etkinlikle öğrenciler, ormanların önemi ve çevre bilinci hakkında bilgi sahibi oldular.

Çocuklara doğa sevgisi aşılayan etkinlik: "Bir Sınıf Bir Orman"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen "Bir Sınıf Bir Orman" etkinliği, doğa sevgisini küçük yaşlarda aşılamak amacıyla minik öğrencilerle buluştu.

Etkinliğe Devrek Orman İşletme Şefi Onur Can'ın öncülüğünde katılan öğrenciler, fidan dikimi gerçekleştirdi, doğa ve ormanların önemi hakkında bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında, her sınıfın kendi adına birer hatıra ormanı oluşturması sağlanarak hem çevre bilinci geliştirildi hem de doğayla birebir temas kurma imkanı sunuldu. Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşarken, geleceğe yeşil bir miras bırakmanın gururunu taşıdılar.

Devrek Orman İşletme Şefliği, bu tür projelerle gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakma hedefini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Yerel
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