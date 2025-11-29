Çocuklara Doğa Sevgisi Aşılanıyor

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, küçük yaşta doğa sevgisi aşılamaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Şıralık Vatan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, doğayı yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Orman Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Tuba Gül Doğan, minik öğrencilere botanik bahçesinin ne olduğunu, hangi tür bitkilerin yetiştiğini, endemik ve şifalı bitki türleri hakkında detaylı öğretici bilgilendirmede bulundu.

Botanik Bahçesi'nde farklı bitki türlerini yakından gözlemleme şansı bulan minik öğrenciler gezi boyunca hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşadı. Doğayla iç içe vakit geçiren ilkokul öğrencileri, merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı. - DÜZCE