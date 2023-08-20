Çocuklara açık hava sinema keyfi

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi, "Açık Hava Sinema Günleri" etkinliği çerçevesinde 15 mahallede çocukları sinema ile buluşturuyor.

Bingöl Belediyesi tarafından başlatılan "Açık Hava Sinema Günleri" etkinliği devam ediyor. Kültür, Recep Tayyip Erdoğan ve İnalı Mahallelerinde yapılan etkinlik, Saray Mahallesi'nde devam etti. Belediye personeli tarafından çeşitli ikramlar yapılan çocuklar, açık havada sinema keyfinin tadını çıkardı.

Çocukların büyük ilgisini gören etkinlikte aileler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bingöl Belediyesi'nin açık hava sinema günlerinin diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.