Çocuklar Kuyuya Düşen Kediyi Kurtardı

Çocuklar Kuyuya Düşen Kediyi Kurtardı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir grup çocuk, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. Çocuklar, durumu yetkililere bildirmeden hemen harekete geçerek kediye yardım ettiler.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuyuya düşen ve çıkmayı başaramayan kedi çevredeki bir grup çocuk tarafından kurtarıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde oyun oynayan bir grup çocuk yavru kedinin kuyudan gelen sesini fark etti. Kedinin mahsur kaldığını anlayan çocuklar, durumu yetkililere bildirmek yerine zaman kaybetmeden harekete geçti. Aralarından kuyuya inen bir çocuk, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yavru kedi kurtarıldıktan sonra mahalleli tarafından su ve yiyecek verilerek bakıma alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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