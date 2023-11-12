Çocuklar 'Espark Atölye' etkinliklerinde doyasıya eğleniyor

Espark AVM tarafından ara tatil boyunca gerçekleştirilecek olan 'Espark Atölye' etkinliklerine katılan çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Espark AVM tarafından ara tatil boyunca gerçekleştirilecek olan 'Espark Atölye' etkinliklerine katılan çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Okullarda 13 Kasım'da başlayan birinci dönem ara tatili çerçevesinde düzenlenen 'Espark Atölye' etkinlikleri başladı. Çocukların el becerilerini geliştirmelerine yönelik eksi 1'inci katta düzenlenen etkinliklere ilk günden itibaren yoğun katılım gösterilirken, çocuklar eğlenceli zaman geçirdi. 19 Kasım'a kadar devam edecek etkinliklerde çocuklar uzman rehberler eşliğinde ahşap tasarım, yaprak tasarımı ve dokuma gibi farklı atölyelerde sanatsal alanlarda deneyim kazanabilecek. - ESKİŞEHİR