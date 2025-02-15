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Cizre'de Koyunlar Üst Geçidi Kullandı

Cizre'de Koyunlar Üst Geçidi Kullandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çobanları eşliğinde yolun karşısına geçmek isteyen bir sürü koyun, üst geçidi kullanarak ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu sıra dışı olay cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay yaşandı. Çevre yolu okullar bölgesinde bulunan üst geçit, bu kez insanlara değil, koyunlara hizmet etti. Bir sürü koyun, çobanlarının rehberliğinde, güvenli bir şekilde karşıya geçmek için üst geçidi kullandı.

Bu sıra dışı olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolun diğer tarafına geçmek isteyen koyunlar, hiç tereddüt etmeden yayalar için yapılan üst geçidi tercih etti. Koyun sürüsü, üst geçitten geçerek yolun karşısına geçti. O sırada oradan geçen bazı sürücüler ve yayalar bu alışılmadık durumu cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Koyunların üst geçidi kullanması, hem renkli görüntüler oluşturdu hem de hayvanların zekası ve uyum yeteneği hakkında düşündürücü soruları beraberinde getirdi. Üst geçit kullanmayan yayalara da mesaj verilmiş oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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