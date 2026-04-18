Haberler

Cizre'de intiharın dini ve manevi sorumlulukları hakkında vaaz verilmesi istendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, din görevlilerine intiharın dini ve manevi sorumlulukları hakkında vaaz verilmesi istendi. Müftü Süleyman Baran, intiharın İslam dinindeki önemine dikkat çekerek, din görevlilerinin bu konuda aktif rol almalarını talep etti.

Şırnak'ta, Cizre İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıda, din görevlilerine intiharın dini ve manevi sorumlulukları hakkında vaaz verilmesi istendi.

Cizre Müftüsü Süleyman Baran, müftülük personeli ve din adamları ile bir araya gelerek nisan ayı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Müftü Baran başkanlığında düzenlenen toplantı, Meydan Camii'nde İmam-Hatip Şerif Seveci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçede son dönemde artış gösteren intihar vakalarının geniş bir biçimde masaya yatırıldığı toplantıda, intiharın İslam dinindeki yerine değinen Müftü Süleyman Baran, "İntihar etmek, Allah'a şirk koşmaktan sonra gelen en büyük günahlardan biridir. Öyle ki, Hz. Peygamber Efendimiz intihar eden kişilerin cenaze namazını bizzat kıldırmayarak bu fiilin ne kadar büyük bir vebal olduğuna dikkat çekmiştir" dedi.

Din görevlilerine bu konuda aktif rol almaları talimatını veren Müftü Baran, camilerde ve her platformda intiharın manevi zararlarının halka anlatılmasını ve bu konuda sık sık vaaz verilmesini istedi.

Diğer yandan, Cizre'de mayıs ayında büyük bir gurur tablosunun yaşanacağını belirten Baran, 7 Mayıs Perşembe günü yaklaşık 350 hafızın icazet alacağını açıkladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

