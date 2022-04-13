Cizre'de 2 bin aileye gıda yardımı - Haberler

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Cizre'de 2 bin aileye gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cizre'de 2 bin aileye gıda yardımı

Şırnak'ın Cizre Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtıldı.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtıldı.

Belediye imkanları ve Cizreli hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan kolilerin dağıtımı ihtiyaç sahiplerine verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve belirli bir düzen içerisinde dağıtımının sağlanması amacıyla Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kayıtlarında yer alan vatandaşlara yardımları ulaştırdıklarını söyledi. Kaymakam Tunç, gıda kolisi yardımlarında destekleri bulunan Cizreli hayırseverlere ve dağıtımda görev alan çalışanlara teşekkür ettiğini ifade etti. - ŞIRNAK

Cizre'de 2 bin aileye gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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