Çinli Turist Joe, Kastamonu'yu Keşfetti

Çin'den yürüyerek yola çıkan Çinli genç, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola vererek ilçeyi gezdi.

Çin'den yürüyerek yola çıkan ve Türkiye'ye ulaşan Çinli turist Joe, bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra tekrar yeniden gezintisine başladı. Bu kapsamda İstanbul üzerinden Sinop'a gitmek için yola çıkan 26 yaşındaki Çinli turist Joe, yürüyerek Kastamonu'nu Hanönü ilçesine kadar geldi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında Hanönü'nde ilçe pazarında alışveriş yapan Çinli genç, burada bir süre dinlendikten sonra Sinop'a gitmek üzere tekrar yürüyüşe geçti.

Azerbaycan'ın Bakü şehrine kadar yürümek istediğini söyleyen Çinli turist Joe, hobi olarak yürüdüğünü ve şehirleri bu şekilde gezdiğini söyledi. - KASTAMONU