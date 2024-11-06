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Çinli Çift, İstanbul'da Düğün Fotoğraflarını Taksim Meydanı'nda Çekti

Çinli Çift, İstanbul'da Düğün Fotoğraflarını Taksim Meydanı'nda Çekti
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Çin'den evlenmek için İstanbul'a gelen bir çift, düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı'nda çekerek ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çinli bir çift, evlenmek için geldikleri İstanbul'da düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanı'nı seçti. Renkli görüntüler oluşturan Çinli çift ilgi odağı oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı, bu sefer Çinli gelin ve damadı ağırladı. Çin'den evlenmek için İstanbul'a gelen çift, fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni tercih etti. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren çift, İstiklal Caddesi girişindeki nostaljik tramvaya binerek poz verdi. Çinli gelin ve damadı gören yerli ve yabancı turistler ise cep telefonlarıyla genç çiftin fotoğraflarını çekti.

Çinli gelin ve damadı gören Hayri Taş, "Bunlar çok güzel hareketler. İstanbul Beyoğlu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın merkezi. Bunu da yurtdışından gelen Çinliler olsun, Dubaililer olsun. Birçok yabancılar gelip gidiyor. Düğün fotoğraflarını burada çekiliyorlar, hatta balayı tatillerini burada yaptıklarını düşünüyorum. Bu çok güzel bir şey. Burayı kendi memleketleriyle özdeşleştiriyorlar. Burada bir sıcaklık hissediyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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