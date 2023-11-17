Çineli çocuklar kukla show ile doyasıya eğlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde tiyatro, söyleşi ve konserle devam ederken çocuklar ara tatilde eğlence dolu kukla oyunu ile buluştu.

Ses ve ışık yönetmenliğini Ömer Faruk Yıldırım'ın yaptığı, kukla oynatıcıları Ertaç Özden ve Zeynep Yıldırım'ın sahnelediği Kukla Show adlı gösteri iki seans olarak miniklerin karşısına çıktı. Çine Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kukla Show oyununa aileleri ve yakınlarıyla birlikte katılan çocuklar, doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün daha yaşadı. Veli ve öğrencilerden tam not alan oyun sonunda kuklalarla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiren minikler ve aileleri oyunu sahneleyen Özden ve Yıldırım'a teşekkür etti. - AYDIN