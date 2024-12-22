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Çine'de Yılın En Uzun Gecesi Tefekkür Programı Düzenlendi

Çine'de Yılın En Uzun Gecesi Tefekkür Programı Düzenlendi
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Aydın'ın Çine ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatlarıyla yılın en uzun gecesinde tefekkür programı gerçekleştirildi. Programa ilçe müftüsü ve din görevlileri katıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yılın en uzun gecesinde tefekkür programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatlarıyla ülke geneli tüm camilerde yatsı namazına müteakip yılın en uzun gecesinde tefekkür programı gerçekleştirildi. Aydın'ın Çine ilçesi Hacı Emin caminde tertip edilen programa İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, İlçe Vaizi Kamil Kebap, din görevlileri ve cemaat katılım sağladı. Program yatsı namazına müteakip Cami İmam Hatibi Beytullah Madran'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı ve İlçe Vaizi Kamil Kebap'ın vaazı ile devam etti. Son olarak İlçe Müftüsü Yahya Ofşin gecenin önemi ile ilgili cemaate bilgilendirmelerde bulunurken, program ikramla son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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