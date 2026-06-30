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Çine Devlet Hastanesi personeline narkorehber eğitimi

Çine Devlet Hastanesi personeline narkorehber eğitimi
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Çine Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede farkındalık, erken belirtilerin tanınması ve doğru yönlendirme konularında Narkorehber Eğitimi düzenlendi.

Çine Devlet Hastanesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen Narkorehber Eğitiminde, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalığın artırılması, erken belirtilerin tanınması ve doğru yönlendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çine Devlet Hastanesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik Narkorehber Eğitimi gerçekleştirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince verilen eğitimde, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalığın artırılması, bağımlılığın erken belirtilerinin tanınması, risk faktörleri, doğru yönlendirme süreçleri ile koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ele alındı. Sağlık personelinin bağımlılıkla mücadeledeki rolünün güçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimde katılımcılara konuya ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Çine Devlet Hastanesi yönetimi, eğitime katkı sunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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