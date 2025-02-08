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Çine'de Jandarmaya Yangın Önleme Eğitimi Verildi

Çine'de Jandarmaya Yangın Önleme Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Çine ilçesinde, jandarma personeline yangın önleme ve yangın söndürme eğitimi verildi. Eğitimde yangın müdahale yöntemleri ve güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, jandarma personeline yangın önleme ve yangın söndürme konusunda eğitim verildi.

Çine Orman İşletme Şefi Gökhan Önal tarafından Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen eğitim komutanlıkta görevli personelin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimde, orman yangınlarına müdahale yöntemleri, yangın güvenliği, ekipman kullanımı ve yangın öncesi alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler verildi. Öte yandan ekipman kullanımıyla ilgili pratik bilgilerin de verildiği eğitimde, jandarma personelinin saha şartlarında nasıl hareket etmesi gerektiği anlatıldı. Jandarma personelinin yangın olaylarına karşı daha hazırlıklı ve etkin bir şekilde müdahale etmesine yardımcı olmanın yanı sıra, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına da katkı sağlayan eğitimlerin yaz dönemi öncesinde muhtemel orman yangınları ile ilgili kritik bir önleme sahip olduğu kaydedildi. Eğitim sonunda jandarma personeli Önal'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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