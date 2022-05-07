Çınarcık'ta Karayolları Trafik Haftası etkinliği

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri araç sürücüsü ve yolcuları bilgilendirdi.

İlçe İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleşen etkinlik Çınarcık Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kızılbağlı ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir, uygulama noktasında sürücülere trafik güvenliği konusunda hazırlanan broşürleri verdi ve bilgilendirmede bulundu.