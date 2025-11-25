Çin, Shenzhou-22 Uzay Aracını Başarıyla Yörüngeye Gönderdi

Çin, Shenzhou-22 uzay aracını insanlı uzay programının ilk acil durum görevi kapsamında başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. Shenzhou-22'nin Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan 3 astronotu yeryüzüne geri getireceği bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-22 uzay aracının ülkenin insanlı uzay programının ilk acil durum görevi kapsamında başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildiğini duyurdu. CMSA'dan yapılan açıklamada, Shenzhou-22 uzay aracını taşıyan Long March-2F Y22 roketinin yerel saat ile 12.11'de Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı belirtildi. Fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra Long March-2F Y22 roketinden ayrılan Shenzhou-22 uzay aracının başarılı bir şekilde planlanan yörüngesine girdiği aktarıldı. Mürettebatsız olarak yörüngeye gönderilen ve gıda, tıbbi malzeme ile onarım ekipmanları taşıyan Shenzhou-22 uzay aracının, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan 3 astronotu yeryüzüne geri getireceği bildirildi.

Yaşanan kaza planları bozmuştu

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda görevli 3 astronotu 5 Kasım'da Dünya'ya geri getirmesi planlanan Shenzhou-20 uzay aracı, uzay enkazı çarpması sonucunda camında oluşan çatlak nedeniyle uçuşa elverişsiz ilan edilmişti. CMSA, bu nedenle Ekim ayı sonunda Tiangong Uzay İstasyonu'na yeni bir ekip götüren ve uçuşa uygun tek araç olan Shenzhou-21'i devreye sokmak zorunda kalmıştı. Shenzhou-21'in planlanan tarihten 6 ay önce Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ayrılması, burada kalan diğer 3 astronotun dünyaya dönmesini imkansız hale getirmişti. Yapılan acil durum planı kapsamında, bu astronotların Shenzhou-22 uzay aracı ile dünyaya dönmesine karar verilmişti. - PEKİN