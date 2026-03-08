Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang'dan İran çağrısı: "Askeri operasyonları derhal durdurun"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'daki çatışmanın kimseye fayda sağlamadığını belirterek askeri operasyonların derhal durdurulmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'daki savaşın kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yayınladı. İran'daki savaşı "hiç yaşanmaması gereken" ve "kimseye faydası olmayan" bir savaş olarak niteleyen Wang, "Ortadoğu tarihi dünyaya defalardır gösteriyor ki, güç kullanımı hiçbir çözüm sağlamaz ve silahlı çatışma yalnızca nefreti artırır ve yeni krizler doğurur" dedi. Tarafların diplomasiye dönmesi gerektiğini belirten Wang, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi

Parlamentoda iki ülkeye lanet okudular
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
Netanyahu: Hedefimiz İran yönetimini zayıflatmak

Netanyahu, İran'a saldırmalarının ardındaki asıl nedeni açıkladı
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler