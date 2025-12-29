Haberler

İç Moğolistan'da düzenlenen "Deve Süper Ligi" renkli görüntülere sahne oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen 'Deve Süper Ligi', binlerce devenin yer aldığı etkinlikleriyle dikkat çekti. Yarışmalar hız, beceri ve güzellik kategorilerinde gerçekleşti.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde binlerce devenin katıldığı "Deve Süper Ligi" renkli görüntülere sahne oldu.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bin yıllık göçebe geleneği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. binlerce deve, İç Moğolistan'ın Alxa Liga bölgesinde düzenlenen "Deve Süper Ligi" adlı organizasyonda hünerlerini sergiledi. Develer Diyarı olarak da bilinen Alxa Liga bölgesinde düzenlenen yarış kapsamında kum üzerinde hız yarışları, geleneksel beceri yarışmaları ve jürinin en güzel hayvanları seçtiği deve güzellik yarışmaları yapılıyor. Yarışmaya özel olarak hazırlanan ülkenin çeşitli noktalarındaki çobanlar ise en hızlı yarışan develeriyle hayran bıraktı.

Mart 2026'ya kadar süren Alxa Deve Süper Ligi' kapsamında 4 aylık yarış büyük bir finalle sona erecek. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu