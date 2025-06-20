Cilo Festivali'nin Eğlence Programı İptal Edildi

Cilo Festivali'nin Eğlence Programı İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valiliği, uluslararası saldırılar ve komşu İran'daki çatışmalar nedeniyle Cilo Festivali'nin müzik ve eğlence bölümlerinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, yaşanan acılar ciddiyetle ele alındı ve barış çağrısı yapıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Cilofest-2025 eğlence programı bölümlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamasında, "Son günlerde İsrail tarafından sınır komşumuz İran'a yönelik uluslararası hukuku, adaleti ve bireysel vicdanları derinden yaralayan saldırılar düzenlenmektedir. Saldırılar sonucunda, başta komşumuz İran'ın Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah şehirleri olmak üzere birçok bölgesinde masum sivillerin hayatını kaybettiği, maddi ve manevi zarara uğradığı büyük bir acı yaşanmaktadır. Sınır komşumuzda yaşanan acılar ve çatışma ortamı göz önünde bulundurularak, Cilo Festivali'nin müzik ve eğlence içerikli bölümlerinin yaşanan acılar karşısında doğru olmayacağı değerlendirilmiş; söz konusu etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle; İran halkının ve bölgede yaşanan çatışmanın mağduru olan tüm sivillerin acısını derinden paylaşıyoruz. En kısa sürede bölgedeki şiddetin sona ermesi, barışın ve istikrarın yeniden tesisi en büyük temennimizdir. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.