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Yapılan çalışmalar meyvesini verdi

Yapılan çalışmalar meyvesini verdi
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Miraç Karayiğit, eğitim projeleriyle ikinci kez ödüllendirildi. ÇEKAP ve ÇEFES gibi projelerle eğitim kalitesini artıran Karayiğit, üstün başarı belgesi almaya hak kazandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yapılan başarılı çalışmalar üstün başarı ödülü getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Miraç Karayiğit, ilçede yaptığı başarılı proje ve çalışmaları sonucunda önce başarı belgesi ile ödüllendirilen Karayiğit, bu kez son bir yıllık dönemdeki çalışmaları dolayısıyla üstün başarı belgesi almaya hak kazandı.

Çilimli ilçesinde eğitim alanında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Karayiğit, özellikle Çilimli Eğitimde Kalkınma Projesi (ÇEKAP) ve Çilimli Eğitim Festivali (ÇEFES) kapsamında yürütülen çalışmalarla Çilimli'de eğitim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırdı. Öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve velileri kapsayan çok yönlü faaliyetler, ilçe genelinde eğitim kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sundu.

Kısa sürede hayata geçirilen projeler ve elde edilen sonuçlarla Çilimli, eğitim alanında örnek gösterilen ilçeler arasında yer alırken, Karayiğit'in yürüttüğü çalışmalar da takdir toplamaya devam ediyor.

Göreve başlayalı henüz 16 ay olmasına rağmen ikinci kez ödüllendirilen Miraç Karayiğit'in aldığı üstün başarı belgesi, Çilimli'de eğitim adına ortaya konulan vizyonun ve sürdürülen çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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