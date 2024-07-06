Çilimli Kaymakamı ve öğrenciler fideleri yerinde inceledi

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve öğrencilerle tarafından örnek uygulama bahçesine tıbbi ve aromatik özelliği olan fideler toprakla buluşmuştu. Kaymakam Alpay bitkileri yerinde inceledi.

Tıbbi ve aromatik özelliği olan fideler mayıs ayının başında toprakla buluştu. Çilimli Kaymakamlığı Proje ofisinin hayata geçirdiği damla sulama sistemli örnek uygulama bahçesine dikilen fideler büyüdü. 15 adet tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkileri öğrencilerle birlikte eken Kaymakam Furkan Alpay bitkileri yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ekilen fidelerin bitkiye döndüğü görüldü. - DÜZCE