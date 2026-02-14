Haberler

Çilimli'de gönül bağları güçleniyor

Çilimli'de gönül bağları güçleniyor
Güncelleme:
Çilimli'de Kaymakam Furkan Alpay'ın öncülüğünde sürdürülen hane ziyaretlerinde 500'üncü buluşma yapıldı. Ziyaretler, vatandaşlarla birebir temas kurarak ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi ve gönül bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

DÜZCE (İHA) – Çilimli'de düzenli olarak sürdürülen hane ziyaretlerinde 500'üncü buluşma gerçekleştirildi. Vatandaşlarla birebir temas kurmayı ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi amaçlayan ziyaretler, gönül bağlarını güçlendirirken ilçede takdir topluyor.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay'ın öncülüğünde, ilçede her gün düzenli olarak sürdürülen hane ziyaretleri kapsamında 500'üncü ziyaret gerçekleştirildi. Vatandaşlarla birebir temas kurmayı, gönül bağlarını güçlendirmeyi ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi amaçlayan ziyaretler, ilçede takdirle karşılanıyor. Gerçekleştirilen 500'üncü hane ziyaretinde aile ile bir araya gelen Kaymakam Furkan Alpay, aynı sofrayı paylaşarak sevinç ve dertlerine ortak oldu. Ziyaret sırasında vatandaşların talepleri dinlenirken, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

