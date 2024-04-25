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Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Ziyaettin Aygün'ü ziyaret etti

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Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, ilçenin en yaşlısı olarak bilinen Ziyaettin Aygün'ü evinde ziyaret etti. Aygün, ziyaretten sonra Filistine bağış yaptı ve Müftü Doğan tarafından teşekkür edildi.

Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan ilçenin en yaşlısı olarak bilinen Ziyaettin Aygün'ü evinde ziyaret etti.

Çıldır İlçe Müftüsünün ziyaretinden son derece mutlu olan Ziyaettin Aygün Filistine bağış yaptı. Çıldır Müftüsü Abdullah Doğan bu duyarlı davranışından dolayı Ziyaettin Aygün'e teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan yapmış olduğu açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak bizler, hastaları, yaşlıları, kimsesizleri ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon veriyor, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor ve dualarını alıyoruz. Onlar da yapmış olduğumuz bu ziyaretlerden ziyadesiyle memnun oluyorlar. Büyüklerimizin gönüllerine dokunmak bizleri de memnun ediyor. Bu vesile ile Ziyaettin Aygün dedemizi ziyaret ederek duasını aldık. Filistine bağış için TDV Çıldır Şubesini tercih ettiği için kendisine teşekkür ettik. Rabbim kendisine hayırlı bir ömür nasip eylesin." ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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